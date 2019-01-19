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      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
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      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Крещение в Украине. Взрыв в храме МП в Сумах.

      Выпуск новостей 39 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 19 января по состоянию на 21:00 – в Спасо-Преображенском соборе прогремел взрыв во время вечернего богослужения 18 января. Там взорвалось пиротехнический средство, подозреваемых уже нашли. Традиционно праздник Богоявления и Крещения Господня завершает цикл праздников после Рождества. По всей Украине в этот день освящают воду, а также купаются в прорубях.

      Также в выпуске:

      Вблизи поселка Пески наши бойцы сожгли грузовик боевиков.

      В Гданьске сегодня прощались с мэром Павлом Адамовичем.

      В Мексике взорвался нефтепровод, уже 66 погибших.

      Теги: Новогодние праздники Сумы Взрыв Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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