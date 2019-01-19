Итоговый выпуск новостей за 21:00: Крещение в Украине. Взрыв в храме МП в Сумах.

В итоговом выпуске новостей за 19 января по состоянию на 21:00 – в Спасо-Преображенском соборе прогремел взрыв во время вечернего богослужения 18 января. Там взорвалось пиротехнический средство, подозреваемых уже нашли. Традиционно праздник Богоявления и Крещения Господня завершает цикл праздников после Рождества. По всей Украине в этот день освящают воду, а также купаются в прорубях.

Также в выпуске: Вблизи поселка Пески наши бойцы сожгли грузовик боевиков. В Гданьске сегодня прощались с мэром Павлом Адамовичем. В Мексике взорвался нефтепровод, уже 66 погибших.