Итоговый выпуск новостей за 21:00: Крещение в Украине. Взрыв в храме МП в Сумах.
В итоговом выпуске новостей за 19 января по состоянию на 21:00 – в Спасо-Преображенском соборе прогремел взрыв во время вечернего богослужения 18 января. Там взорвалось пиротехнический средство, подозреваемых уже нашли. Традиционно праздник Богоявления и Крещения Господня завершает цикл праздников после Рождества. По всей Украине в этот день освящают воду, а также купаются в прорубях.
Также в выпуске:
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Источник: 24 канал
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