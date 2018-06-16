Итоговый выпуск новостей за 21:00: Лоббирование интересов Януковича. "Голос" бокса в Киеве

В итоговом выпуске новостей за 16 июня по состоянию на 21:00 – ряд европейских политиков лоббировали интересы Януковича в Европе и США, которых организовал Пол Манафорт. Самый узнаваемый голос в мире бокса в Киеве, легендарный Майкл Баффер, прибыл в украинскую столицу.

Также в выпуске: Денисова не может попасть к политзаключенным в РФ. В Черкассах взорвалась машина бизнесмена. Артем Сытник провел открытую встречу со студентами.