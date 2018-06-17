22:51
17 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
26°C 18°C
  • понедельник
    28°C 18°C
  • вторник
    28°C 17°C
  • среда
    27°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Россия подставила одно место Китаю. Король неадекватов Джигурда
Вєсті Кремля
22:57, 16 июня
Вести.UA. Жир. Кто хочет отобрать у Ляшко звание главного короволюба. Оппонент Гройсмана
Вєсті.UA
18:09, 16 июня
В Украине существует два Верховных Суда: почему государство платит судьям, которые не судят
ЦРУ
00:12, 15 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, сегодня
Вспомнить все. Жилищно-эксплуатационные будни
Згадати все
18:55, сегодня
Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей

Итоговый выпуск новостей за 21:00: Марш равенства в Киеве. Стрельба на фестивале в США

Выпуск новостей 16 Читати новину українською

В итоговом выпуске новостей за 17 июня по состоянию на 21:00 – более 3 тысяч человек прошлись по Киеву в Марше равенства – заключительного мероприятия форума "Киевпрайд". В американском городе Трентоне на фестивале Art All Night в результате стрельбы 20 человек получили ранения.

Также в выпуске:

Олег Сенцов голодает уже 34 дня Об ужасе, который переживает голодающий, рассказал Мустафа Джемилев.

Под Харьковом авто влетело в группу велосипедистов, в результате аварии погибла женщина.

МИД Греции и Македонии подписали историческое соглашение о переименовании бывшей Югославской Республики.

Война со смертью: День медика на передовой.

Теги: Новости Киева Выпуск новостей Криминальные новости Новости США
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Главные новости 17 июня: Марш равенства, розыгрыш евродепутата и переименование Македонии
сегодня, 22:28 Главные новости 17 июня: Марш равенства, розыгрыш евродепутата и переименование Македонии
49
Чемпіонат світу з футболу в Росії, справа Ставицького та День РФ у Криму – топ-5 блогів тижня
сегодня, 22:00 Чемпіонат світу з футболу в Росії, справа Ставицького та День РФ у Криму – топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 45
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
сегодня, 21:00 Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Денис Бігус 85
Призрак терроризма, суперPelmeni и голевые трусики для женщин – футбольные курьезы ЧМ-2018
сегодня, 20:30 Призрак терроризма, суперPelmeni и голевые трусики для женщин – футбольные курьезы ЧМ-2018
188
Самые смешные мемы недели: "пушистый лифчик" Путина и голый электорат Тимошенко
сегодня, 20:01 Самые смешные мемы недели: "пушистый лифчик" Путина и голый электорат Тимошенко
398
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук