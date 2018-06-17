Итоговый выпуск новостей за 21:00: Марш равенства в Киеве. Стрельба на фестивале в США
В итоговом выпуске новостей за 17 июня по состоянию на 21:00 – более 3 тысяч человек прошлись по Киеву в Марше равенства – заключительного мероприятия форума "Киевпрайд". В американском городе Трентоне на фестивале Art All Night в результате стрельбы 20 человек получили ранения.
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Источник: 24 Канал
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