Итоговый выпуск новостей за 21:00: Медицинский осмотр Зайцевой. Украинцы на "Играх Непокоренных"

В итоговом выпуске новостей за 26 октября по состоянию на 21:00 – специалисты комиссии Управления здравоохранения никаких патологий у Елены Зайцевой не обнаружили, поэтому она и в дальнейшем будет ждать приговора в следственном изоляторе. Украинские ветераны продолжают побеждать на "Играх Непокоренных", у них уже 8 медалей: 5 – золотых и 3 серебряных.

Также в выпуске: В США задержали подрывника, который отправлял политикам бомбы. Суд отказал в домашнем аресте главы правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина. На Киевщине мужчина держал в неволе 28 вьетнамцев.