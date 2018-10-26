Итоговый выпуск новостей за 21:00: Медицинский осмотр Зайцевой. Украинцы на "Играх Непокоренных"
В итоговом выпуске новостей за 26 октября по состоянию на 21:00 – специалисты комиссии Управления здравоохранения никаких патологий у Елены Зайцевой не обнаружили, поэтому она и в дальнейшем будет ждать приговора в следственном изоляторе. Украинские ветераны продолжают побеждать на "Играх Непокоренных", у них уже 8 медалей: 5 – золотых и 3 серебряных.
Также в выпуске:
В США задержали подрывника, который отправлял политикам бомбы.
Суд отказал в домашнем аресте главы правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.
На Киевщине мужчина держал в неволе 28 вьетнамцев.
Источник: 24 канал
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