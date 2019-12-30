Итоговый выпуск новостей за 21:00: Мировое соглашение с "Газпромом". Новое в деле Шеремета
В итоговом выпуске новостей за 30 декабря по состоянию на 21:00 – Украина подписала мировое соглашение с "Газпромом" и уже не требует от российской компании более 7 миллиардов долларов штрафа. Адвокаты подозреваемого в убийстве Шеремета Яны Дугарь заявляют, что следствие могло сфальсифицировать доказательства по делу.
Также в выпуске:
Владимир Путин не поздравил Владимира Зеленского с новым годом.
Нардеп Нестор Шуфрич признал, что охотился на экзотических животных, однако делал это с разрешением.
Госсекретарь США Майк Помпео в новом году посетит Украину.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии