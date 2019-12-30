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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019

      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Мировое соглашение с "Газпромом". Новое в деле Шеремета

      Выпуск новостей 80 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 30 декабря по состоянию на 21:00 – Украина подписала мировое соглашение с "Газпромом" и уже не требует от российской компании более 7 миллиардов долларов штрафа. Адвокаты подозреваемого в убийстве Шеремета Яны Дугарь заявляют, что следствие могло сфальсифицировать доказательства по делу.

      Также в выпуске:

      Владимир Путин не поздравил Владимира Зеленского с новым годом.

      Нардеп Нестор Шуфрич признал, что охотился на экзотических животных, однако делал это с разрешением.

      Госсекретарь США Майк Помпео в новом году посетит Украину.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Газовый конфликт Новости Украины Газпром Газ Нафтогаз Убийство Павла Шеремета Выпуск новостей
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