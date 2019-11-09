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      СИТУАЦИЯ ВОЗЛЕ ПЕТРОВСКОГО ДЖЕК МА В УКРАИНЕ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ
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      СИТУАЦИЯ ВОЗЛЕ ПЕТРОВСКОГО ДЖЕК МА В УКРАИНЕ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ

      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Митинг в Киеве. Зеленский хочет создать требования для СМИ

      Выпуск новостей 16 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 9 ноября по состоянию на 21:00 – под стенами посольства Польши в Киеве уже собрались люди с требованиями освободить украинского активиста и добровольцев Игоря Мазура, задержанного в Польше по требованию России. Владимир Зеленский поручил Кабмину до конца года разработать требования к новостям в СМИ. Соответствующий указ обнародован на сайте президента.

      Также в выпуске:

      Под стенами посольства Польши в Киеве уже собрались люди с требованиями освободить украинского активиста и добровольца Игоря Мазура, задержанного в Польше по требованию России.

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      В столице Германии состоялись торжественные мероприятия по случаю 30-летия падения Берлинской стены. В Берлин приехали лидеры Польши, Венгрии, Болгарии, Чехии, Словакии и стран Балтии.

      Сегодня в Украине празднуют День украинской письменности и языка.

      blog_ava
      По требованию России в Польше задержали ветерана войны на Донбассе Игоря Мазура
      сегодня
      1108
      Теги: Владимир Зеленский Протесты Выпуск новостей
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