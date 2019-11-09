Итоговый выпуск новостей за 21:00: Митинг в Киеве. Зеленский хочет создать требования для СМИ

В итоговом выпуске новостей за 9 ноября по состоянию на 21:00 – под стенами посольства Польши в Киеве уже собрались люди с требованиями освободить украинского активиста и добровольцев Игоря Мазура, задержанного в Польше по требованию России. Владимир Зеленский поручил Кабмину до конца года разработать требования к новостям в СМИ. Соответствующий указ обнародован на сайте президента.

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Под стенами посольства Польши в Киеве уже собрались люди с требованиями освободить украинского активиста и добровольца Игоря Мазура, задержанного в Польше по требованию России.

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