Итоговый выпуск новостей за 21:00: На Европу надвигается непогода. Жесткая посадка самолета в РФ

В итоговом выпуске новостей за 9 февраля по состоянию на 21:00 – жесткая посадка российского самолета: чуть не разбился Boeing, следовавший из Москвы в город Усинск в Республике Коми. В Европе объявили тревогу из-за непогоды. Мощный шторм Сиара накрыл берега Великобритании. Ураган принес с собой сильный ветер и проливные дожди. К шторму уже готовятся в Бельгии.

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Первый украинец заболел коронавирусом, произошло это на изолированном круизном лайнере Diamond Princess. Инфицированный – член экипажа. Об этом сообщили в Министрерстве здравоохранения Японии.

Американскую компанию Apple оштрафовали на 25 миллионов евро. Ее обвинили в умышленном замедлении работы старых моделей iPhone.

Боевики снова "поливают" минами украинские позиции: в районе Лебединского за сегодня прилетело уже десять мин запрещенного Минском калибра.