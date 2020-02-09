Итоговый выпуск новостей за 21:00: На Европу надвигается непогода. Жесткая посадка самолета в РФ
В итоговом выпуске новостей за 9 февраля по состоянию на 21:00 – жесткая посадка российского самолета: чуть не разбился Boeing, следовавший из Москвы в город Усинск в Республике Коми. В Европе объявили тревогу из-за непогоды. Мощный шторм Сиара накрыл берега Великобритании. Ураган принес с собой сильный ветер и проливные дожди. К шторму уже готовятся в Бельгии.
Также в выпуске:
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