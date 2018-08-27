Итоговый выпуск новостей за 21:00: Начало санкций против России. Разгон протеста в Молдове
В итоговом выпуске новостей за 27 августа по состоянию на 21:00 – новые санкции США против России вступили в силу с 27 августа в Вашингтоне. Они предусматривают прекращение предоставления государственных кредитов, запрет поставки товаров для оборонного сектора и финансирования закупки оружия. Полицейские на площади Кишинева начали оттаскивать людей за руки и за ноги, выхватывая по одному из толпы
Также в выпуске:
Бойцы ВСУ пытаются потушить пожар возле Новоградовского.
В Днепре задержали организатора секс-туров, который поставлял несовершеннолетних девушек иностранцам для утешения.
В России будут платить за доносы.
Источник: 24 канал
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