Итоговый выпуск новостей за 21:00: Наезд на людей в Германии. ДТП в Канаде
В итоговом выпуске новостей за 7 апреля по состоянию на 21:00 – в Германии автомобиль въехал на многолюдную площадь, трагедия произошла в центре города Мюнстер – в пешеходной зоне, 4 человека погибли. Смертельное ДТП с юниорской хоккейной командой в Канаде, 14 человек погибли и еще 14 сейчас в больнице.
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Жертвами массовых беспорядков, которые произошли вчера на границе сектора Газа с Израилем, стали девять человек.
В Донецкой области пророссийские боевики ранили мирную жительницу.
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В Иерусалиме сошел Благодатный огонь.
Источник: 24 Канал
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