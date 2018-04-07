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ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Итоговый выпуск новостей за 21:00: Наезд на людей в Германии. ДТП в Канаде

Выпуск новостей 84 Читати новину українською

В итоговом выпуске новостей за 7 апреля по состоянию на 21:00 – в Германии автомобиль въехал на многолюдную площадь, трагедия произошла в центре города Мюнстер – в пешеходной зоне, 4 человека погибли. Смертельное ДТП с юниорской хоккейной командой в Канаде, 14 человек погибли и еще 14 сейчас в больнице.

Также в выпуске:

Жертвами массовых беспорядков, которые произошли вчера на границе сектора Газа с Израилем, стали девять человек.

В Донецкой области пророссийские боевики ранили мирную жительницу.

В Кривом Роге открыли новый памятник. На месте, где когда-то стоял Ленин, поставили статую Божьей Матери.

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь.

Теги: Новости Украины Пасха Новости России Новости политики Выпуск новостей Канада
Источник: 24 Канал
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