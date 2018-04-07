Итоговый выпуск новостей за 21:00: Наезд на людей в Германии. ДТП в Канаде

В итоговом выпуске новостей за 7 апреля по состоянию на 21:00 – в Германии автомобиль въехал на многолюдную площадь, трагедия произошла в центре города Мюнстер – в пешеходной зоне, 4 человека погибли. Смертельное ДТП с юниорской хоккейной командой в Канаде, 14 человек погибли и еще 14 сейчас в больнице.

Также в выпуске: Жертвами массовых беспорядков, которые произошли вчера на границе сектора Газа с Израилем, стали девять человек. В Донецкой области пророссийские боевики ранили мирную жительницу. В Кривом Роге открыли новый памятник. На месте, где когда-то стоял Ленин, поставили статую Божьей Матери. В Иерусалиме сошел Благодатный огонь.