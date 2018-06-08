Итоговый выпуск новостей за 21:00: Нападения на активистов. Ситуация на фронте
В итоговом выпуске новостей за 8 июня по состоянию на 21:00 – в Одессе на протесты вышли общественные активисты, поскольку убеждены, власть устроила на них охоту, ведь их бьют и запугивают. Четверо боевиков ранены на Востоке Украины, боевики применили запрещенные минометы.
Также в выпуске:
Регламентный комитет будет рассматривать вопрос нарушения Мураевым депутатской этики.
Задержали бывшего депутата и владельца предприятия по производству курятины "Агромарс" Евгений Сигала.
В Одессе похоронили Киру Муратову.
Активисты объявили субботник в Голосеевском парке.
Источник: 24 канал
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