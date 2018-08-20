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СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Итоговый выпуск новостей за 21:00: Ночная стрельба в Харькове. Дело Гандзюк

Выпуск новостей 38 Читати новину українською

В итоговом выпуске новостей за 20 августа по состоянию на 21:00 – во время ночной стрельбы в Харькове погиб молодой полицейский, еще один пострадавший в тяжелом состоянии в больнице. События разворачивались в самом центре города, возле здания мэрии. В Херсоне избрана мера пресечения второму подозреваемому в нападении на Екатерину Гандзюк.

Также в выпуске:

Председатель Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк заработал за июль более 920 тысяч гривен.

В Сумах пятеро из семи пострадавших в страшном ДТП до сих пор в больнице.

На Крещатике в Киеве состоялась еще одна репетиция парада ко Дню Независимости.

Украинские военные освободили от оккупантов поселок Шумы Донецкой области.

В Чечне совершили четыре нападения на полицейских.

Теги: Выпуск новостей Нападение на Екатерину Гандзюк в Херсоне Новости Харькова
Источник: 24 канал
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