Итоговый выпуск новостей за 21:00: Ночная стрельба в Харькове. Дело Гандзюк

В итоговом выпуске новостей за 20 августа по состоянию на 21:00 – во время ночной стрельбы в Харькове погиб молодой полицейский, еще один пострадавший в тяжелом состоянии в больнице. События разворачивались в самом центре города, возле здания мэрии. В Херсоне избрана мера пресечения второму подозреваемому в нападении на Екатерину Гандзюк.

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