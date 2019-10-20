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      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА
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      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Новая руководитель НАВК. Увольнение председателя Киевской ОГА

      Выпуск новостей 41 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 20 октября по состоянию на 21:00 – НАВК получило новую руководительницу – Наталью Новак. Правда, новая руководительница агентства назначена на должность временно, отмечают на сайте Кабинета министров. Лишь сто дней провел на посту председатель Киевской ОГА Михаил Бно-Айриян. Он опубликовал в Фейсбуке свое заявление об увольнении по собственному желанию.

      Также в выпуске:

      Вторые сутки подряд обстреливают участок разведения Золотое-4.

      Мир охватили массовые протесты: люди вышли на улицы Сантьяго, Бейрута и Гонконга.

      ДТП с участием украинцев произошли в Чехии и Венгрии.

      НАТО не будет оказывать никакой помощи Турции в случае контратаки Сирийских войск.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости Киева НАПК Выпуск новостей
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