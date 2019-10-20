Итоговый выпуск новостей за 21:00: Новая руководитель НАВК. Увольнение председателя Киевской ОГА

В итоговом выпуске новостей за 20 октября по состоянию на 21:00 – НАВК получило новую руководительницу – Наталью Новак. Правда, новая руководительница агентства назначена на должность временно, отмечают на сайте Кабинета министров. Лишь сто дней провел на посту председатель Киевской ОГА Михаил Бно-Айриян. Он опубликовал в Фейсбуке свое заявление об увольнении по собственному желанию.

Также в выпуске: Вторые сутки подряд обстреливают участок разведения Золотое-4. Мир охватили массовые протесты: люди вышли на улицы Сантьяго, Бейрута и Гонконга. ДТП с участием украинцев произошли в Чехии и Венгрии. НАТО не будет оказывать никакой помощи Турции в случае контратаки Сирийских войск.