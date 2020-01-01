Итоговый выпуск новостей за 21:00: Новогодние протесты в Гонконге. Забег в Запорожье

В итоговом выпуске новостей за 1 января по состоянию на 21:00 – в Гонконге который раз состоялись массовые демонстрации. Митингующие требовали расследования задержаний участников предыдущих акций и амнистии арестованных. В Запорожье более полусотни бегунов приняли участие в традиционной пробежке. Ее устраивают местные общественные организации, призывающие людей отказаться от алкоголя.

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