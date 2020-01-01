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      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Новогодние протесты в Гонконге. Забег в Запорожье

      Выпуск новостей 29 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 1 января по состоянию на 21:00 – в Гонконге который раз состоялись массовые демонстрации. Митингующие требовали расследования задержаний участников предыдущих акций и амнистии арестованных. В Запорожье более полусотни бегунов приняли участие в традиционной пробежке. Ее устраивают местные общественные организации, призывающие людей отказаться от алкоголя.

      Также в выпуске:

      В Брюсселе в новогоднюю ночь вандалы сожгли около 20 авто. Кроме машин злоумышленники поджигали и мусорные баки, а также забросали камнями трамвай, поразбивав в нем все окна.

      Бывший глава Государственного бюро расследований Роман Труба не справился с заданиями. Об этом заявили в пресс-службе обновленного ведомства.

      В новогоднюю ночь в Украине из-за пожаров погибли 12 человек. Всего их зарегистрировали более 50. Спасатели рассказали, что большинство инцидентов произошли из-за гирлянд, взрывов салюта и петард.

      Арсенал – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция матча АПЛ
      1 января
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      Теги: Новости Украины Новости Запорожья Протесты в Гонконге Протесты Выпуск новостей
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