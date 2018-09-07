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ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ
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ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

Итоговый выпуск новостей за 21:00: Новые доказательства в деле Скрипалей. Трагедия на Волыни

Выпуск новостей 53 Читати новину українською

В итоговом выпуске новостей за 7 сентября по состоянию на 21:00 – Скрипала пытались отравить за сотрудничество с иностранной разведкой. Накануне же ведущие страны поддержали выводы Великобритании о причастности России к применению химического оружия. В Луцке на уроке физкультуры умерла первоклассница. Девочка потеряла сознание прямо посреди занятия.

Также в выпуске:

Сенцов отказался от госпитализации в гражданскую больницу в городе Лабытнанги.

На Херсонщине из-за выбросов в Крыму эвакуируют детей, часть школ приостановила процесс обучения.

Киевляне уже четвертый месяц сидят без горячей воды.

Теги: Новости России Выпуск новостей Великобритания Отравление Сергея Скрипаля Новости Луцка Жертвы
Источник: 24 канал
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