Итоговый выпуск новостей за 21:00: Новые санкции США против России. Бойцы "Торнадо"
В итоговом выпуске новостей за 9 августа по состоянию на 21:00 – новые санкции против России уже скоро могут ввести США, за то, что Москва не идет на сотрудничество по делу отравления Скрипалей. Осужденные бойцы батальона "Торнадо" забаррикадировались в своей камере в Лукьяновском СИЗО. Заключенные развели костер перед входом и транслировали все, что происходит в Facebook.
Также в выпуске:
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Источник: 24 канал
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