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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Итоговый выпуск новостей за 21:00: Новые санкции США против России. Бойцы "Торнадо"

Выпуск новостей 73 Читати новину українською

В итоговом выпуске новостей за 9 августа по состоянию на 21:00 – новые санкции против России уже скоро могут ввести США, за то, что Москва не идет на сотрудничество по делу отравления Скрипалей. Осужденные бойцы батальона "Торнадо" забаррикадировались в своей камере в Лукьяновском СИЗО. Заключенные развели костер перед входом и транслировали все, что происходит в Facebook.

Также в выпуске:

Медицинская реформа: как меняются зарплаты семейных врачей.

За 2 дня на Днепропетровщине произошли 2 аварии с автобусами: двое людей погибли, еще около 30 – в больницах.

В результате авиаудара в Йемене погибли более 40 гражданских.

Теги: Новости Украины Новости США Новости Киева Выпуск новостей Новости политики Санкции Задержание бойцов "Торнадо" ГПУ столкновения Отравление Сергея Скрипаля Расследования СІЗО Аннексия Крыма Полиция
Источник: 24 канал
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