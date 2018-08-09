Итоговый выпуск новостей за 21:00: Новые санкции США против России. Бойцы "Торнадо"

В итоговом выпуске новостей за 9 августа по состоянию на 21:00 – новые санкции против России уже скоро могут ввести США, за то, что Москва не идет на сотрудничество по делу отравления Скрипалей. Осужденные бойцы батальона "Торнадо" забаррикадировались в своей камере в Лукьяновском СИЗО. Заключенные развели костер перед входом и транслировали все, что происходит в Facebook.

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