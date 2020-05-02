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      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Новый посол США в Украине. Имя для сына Бориса Джонсона

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 2 мая по состоянию на 21:00 – Дональд Трамп выбрал нового посла в Украине, им станет генерал-лейтенант в отставке Кит Дейтон. Ранее он также работал военным атташе в посольстве в России. Британский премьер Борис Джонсон назвал сына в честь двух врачей, которые боролись за жизнь политика, когда он был в реанимации с COVID-19. Имя ребенка – Уилфред Лоури Николас.

      Также в выпуске новостей на 24 канале:

      Ослабление карантина в Черкассах расследует прокуратура. Следственно-оперативные группы проверяют, действительно ли учреждения, которые открылись, придерживаются санитарных норм.

      В ООН упрекнули украинских правоохранителей и суды, что те за 6 лет сделали недостаточно, чтобы наказать виновных в трагедии, которая произошла в Одессе 2 мая 2014 года.

      Школьник из Киева усовершенствовал программное обеспечение для Европейского космического агентства. Код украинского школьника позволит со спутников точнее отличить здоровую растительность от больной.

      Всемирная организация здравоохранения продлила действие режима пандемии COVID-19. Это решение было принято на заседании комитета по чрезвычайным ситуациям.

       

      Автор: Ирина Буртык
      Теги: Новости Украины Великобритания Борис Джонсон Новости США Выпуск новостей
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