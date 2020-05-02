Итоговый выпуск новостей за 21:00: Новый посол США в Украине. Имя для сына Бориса Джонсона

В итоговом выпуске новостей за 2 мая по состоянию на 21:00 – Дональд Трамп выбрал нового посла в Украине, им станет генерал-лейтенант в отставке Кит Дейтон. Ранее он также работал военным атташе в посольстве в России. Британский премьер Борис Джонсон назвал сына в честь двух врачей, которые боролись за жизнь политика, когда он был в реанимации с COVID-19. Имя ребенка – Уилфред Лоури Николас.

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