Итоговый выпуск новостей за 21:00: Новый ролик Порошенко. Столкновения в Одессе
В итоговом выпуске новостей за 13 апреля по состоянию на 21:00 – кандидат в президенты Украины и действующий глава Петр Порошенко снова обратился к своему оппоненту – Владимиру Зеленскому и пригласил его на дебаты именно 14 апреля. Одесситы протестовали против проведения незаконных строительных работ в части Горсада – Летнем театре, которые со вчерашнего дня при поддержке титушек там начались
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