Итоговый выпуск новостей за 21:00: Новый ролик Порошенко. Столкновения в Одессе

В итоговом выпуске новостей за 13 апреля по состоянию на 21:00 – кандидат в президенты Украины и действующий глава Петр Порошенко снова обратился к своему оппоненту – Владимиру Зеленскому и пригласил его на дебаты именно 14 апреля. Одесситы протестовали против проведения незаконных строительных работ в части Горсада – Летнем театре, которые со вчерашнего дня при поддержке титушек там начались

Также в выпуске: На Востоке враг не прекращает обстрелы украинских позиций. В штабе ООС зафиксировали более 14 атак за минувшие сутки. В Лондоне неизвестный протаранил служебный автомобиль украинского посольства в Британии и бросился бежать. Социальные сети и телевидение – эти два инструмента стали главными рычагами воздействия на избирателей. Новейшие технологии используют во всех странах.