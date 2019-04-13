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      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
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      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Новый ролик Порошенко. Столкновения в Одессе

      Выпуск новостей 81 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 13 апреля по состоянию на 21:00 – кандидат в президенты Украины и действующий глава Петр Порошенко снова обратился к своему оппоненту – Владимиру Зеленскому и пригласил его на дебаты именно 14 апреля. Одесситы протестовали против проведения незаконных строительных работ в части Горсада – Летнем театре, которые со вчерашнего дня при поддержке титушек там начались

      Также в выпуске:

      На Востоке враг не прекращает обстрелы украинских позиций. В штабе ООС зафиксировали более 14 атак за минувшие сутки.

      В Лондоне неизвестный протаранил служебный автомобиль украинского посольства в Британии и бросился бежать.

      Социальные сети и телевидение – эти два инструмента стали главными рычагами воздействия на избирателей. Новейшие технологии используют во всех странах.

       
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      Теги: Дебаты Зеленского с Порошенком Владимир Зеленский Петр Порошенко Выборы Президента 2019 столкновения Новости Одессы Выпуск новостей
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