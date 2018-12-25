22:34
25 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЦУНАМИ В ИНДОНЕЗИИ ИТОГИ 2018 ГОДА НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Скрытый талант Кадырова. Благотворительность по-русски
      Вєсті Кремля
      21:16, 24 декабря
      Вести.UA: Скудная философия Ляшко. Хитрый план Луценко
      Вєсті.UA
      18:47, 24 декабря
      Коррупционные махинации на глазах всей страны: как Труханов едва не загнал в долги одесситов
      ЦРУ
      09:01, 21 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Вторичная занятость
      Згадати все
      22:50, 21 декабря
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ЦУНАМИ В ИНДОНЕЗИИ ИТОГИ 2018 ГОДА НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ

      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Новый список санкций России. Экономические итоги года

      Выпуск новостей 27 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 25 декабря по состоянию на 21:00 – Российская Федерация расширила список санкций против Украины. Новый так называемый рождественский пакет содержит 567 человек – это на 245 фамилий больше, чем в первом списке. 2018 стал годом экономической стабильности, но не принес прорыва.

      Также в выпуске:

      В Одессе снова были столкновения вокруг захвата зеленой зоны.

      В Украине из-за ухудшения погодных условий без света остались около полутора сотен населенных пунктов.

      25 декабря христиане западного обряда отмечают Рождество Христово

      Теги: Украина – Россия Санкции Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 25 декабря: санкции РФ против Украины и просьба Папы Римского о мире
      сегодня , 22:01 Главные новости 25 декабря: санкции РФ против Украины и просьба Папы Римского о мире
      75
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Історія військової медсестри: "Розумієш цінність життя, сім’ї та дружби"
      сегодня , 19:03 Історія військової медсестри: "Розумієш цінність життя, сім’ї та дружби"
      Повернись живим 704
      Самые курьезные модные провалы 2018 года, от которых невозможно удержать смех
      сегодня , 18:00 Самые курьезные модные провалы 2018 года, от которых невозможно удержать смех
      Юлія Михайлова 480
      "Бамблбі": як наймиліший із трансформерів отримав ім'я і став Chevrolet Camaro
      сегодня , 17:40 "Бамблбі": як наймиліший із трансформерів отримав ім'я і став Chevrolet Camaro
      Юлія Ліпенцева 996
      Выпуск новостей за 13:00: Прощание с Поплавской. Полное видео стрельбы в керченском колледже
       21 октября , 13:50
      Выпуск новостей за 13:00: ДТП с актерами "Дизель Шоу". Игры непокоренных в Сиднее
       20 октября , 13:30
      Выпуск новостей за 11:00: Мафиозный "Роттердам плюс". Проверка границ
       25 мая 2017 , 11:42
      Выпуск новостей за 13:00: Отказ от депутатства. Реабилитация участников АТО в Сумах
       14 июля 2017 , 13:46
      Выпуск новостей за 11:00 В политзаключенного Гриба проблемы со здоровьем. Штурм редакции Zaxid
       22 декабря , 11:43
      Выпуск новостей за 20:00: Транш от МВФ. Законопроект об обороте сельскохозяйственных земель
       19 декабря , 22:15
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук