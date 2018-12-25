Итоговый выпуск новостей за 21:00: Новый список санкций России. Экономические итоги года
В итоговом выпуске новостей за 25 декабря по состоянию на 21:00 – Российская Федерация расширила список санкций против Украины. Новый так называемый рождественский пакет содержит 567 человек – это на 245 фамилий больше, чем в первом списке. 2018 стал годом экономической стабильности, но не принес прорыва.
Также в выпуске:
В Одессе снова были столкновения вокруг захвата зеленой зоны.
В Украине из-за ухудшения погодных условий без света остались около полутора сотен населенных пунктов.
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Источник: 24 канал
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