Итоговый выпуск новостей за 21:00: Новый список санкций России. Экономические итоги года

В итоговом выпуске новостей за 25 декабря по состоянию на 21:00 – Российская Федерация расширила список санкций против Украины. Новый так называемый рождественский пакет содержит 567 человек – это на 245 фамилий больше, чем в первом списке. 2018 стал годом экономической стабильности, но не принес прорыва.

Также в выпуске: В Одессе снова были столкновения вокруг захвата зеленой зоны. В Украине из-за ухудшения погодных условий без света остались около полутора сотен населенных пунктов. 25 декабря христиане западного обряда отмечают Рождество Христово