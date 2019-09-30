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      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Новый транш МВФ. Иск Кличко против Богдана и Гончарука

      Выпуск новостей 32 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 30 сентября по состоянию на 21:00 – уже до конца 2019 года Украина получит новую программу финансирования от МВФ, это прогнозирует украинский премьер-министр Алексей Гончарук. Глава Киева Виталий Кличко судится с Кабинетом министров, лично премьер-министром Алексеем Гончаруком и руководителем Офиса Президента Андреем Богданом.

      Также в выпуске:

      Впервые в истории Украина завоевала победу на Чемпионате Мира по пейнтболу.

      Зеленский уволил Александра Данилюка с должности секретаря СНБО.

      В Черкассах после дезинсекции эвакуировали 20 человек.

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      Теги: Новости Украины Алексей Гончарук Выпуск новостей Андрей Богдан Виталий Кличко Транш МВФ МВФ
      Источник: 24 канал
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