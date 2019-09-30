Итоговый выпуск новостей за 21:00: Новый транш МВФ. Иск Кличко против Богдана и Гончарука

В итоговом выпуске новостей за 30 сентября по состоянию на 21:00 – уже до конца 2019 года Украина получит новую программу финансирования от МВФ, это прогнозирует украинский премьер-министр Алексей Гончарук. Глава Киева Виталий Кличко судится с Кабинетом министров, лично премьер-министром Алексеем Гончаруком и руководителем Офиса Президента Андреем Богданом.

Также в выпуске: Впервые в истории Украина завоевала победу на Чемпионате Мира по пейнтболу. Зеленский уволил Александра Данилюка с должности секретаря СНБО. В Черкассах после дезинсекции эвакуировали 20 человек.

Источник: 24 канал