Итоговый выпуск новостей за 21:00: Новый транш МВФ. Иск Кличко против Богдана и Гончарука
В итоговом выпуске новостей за 30 сентября по состоянию на 21:00 – уже до конца 2019 года Украина получит новую программу финансирования от МВФ, это прогнозирует украинский премьер-министр Алексей Гончарук. Глава Киева Виталий Кличко судится с Кабинетом министров, лично премьер-министром Алексеем Гончаруком и руководителем Офиса Президента Андреем Богданом.
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Источник: 24 канал
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