Итоговый выпуск новостей за 21:00: Обострение ситуации на фронте. Визит Хакамады в Украину
В итоговом выпуске новостей за 4 января по состоянию на 21:00 – двое украинских военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве в зоне проведения операции Объединенных сил. Пострадавших госпитализировали. На бизнес-форуме в Киеве в феврале планирует выступить российский политик Ирина Хакамада, которая предлагала "выкупить" оккупированный Крым у Украины.
Также в выпуске:
В результате взрыва в сельском клубе на Тернопольщине восемь детей оказались в реанимации.
В Каховке на Херсонщине, люди вышли с протестами. Они подозревают полицейских в сокрытии следов убийства мужчины.
Конфликт между Ближним Востоком и США обостряется. Американцы нанесли новый авиаудар по Ираку. На этот раз атаковали автоколонну к северу от Багдада.
В Украину вернули похищенную нацистами картину художника Михаила Панина под названием "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной".
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