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      ИРАК НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ
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      ИРАК НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ

      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Обострение ситуации на фронте. Визит Хакамады в Украину

      Выпуск новостей 25 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 4 января по состоянию на 21:00 – двое украинских военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве в зоне проведения операции Объединенных сил. Пострадавших госпитализировали. На бизнес-форуме в Киеве в феврале планирует выступить российский политик Ирина Хакамада, которая предлагала "выкупить" оккупированный Крым у Украины.

      Также в выпуске:

      В результате взрыва в сельском клубе на Тернопольщине восемь детей оказались в реанимации.

      В Каховке на Херсонщине, люди вышли с протестами. Они подозревают полицейских в сокрытии следов убийства мужчины.

      Конфликт между Ближним Востоком и США обостряется. Американцы нанесли новый авиаудар по Ираку. На этот раз атаковали автоколонну к северу от Багдада.

      В Украину вернули похищенную нацистами картину художника Михаила Панина под названием "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной".

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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Аннексия Крыма Операция Объединенных сил Война на Донбассе Выпуск новостей
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