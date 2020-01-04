Итоговый выпуск новостей за 21:00: Обострение ситуации на фронте. Визит Хакамады в Украину

В итоговом выпуске новостей за 4 января по состоянию на 21:00 – двое украинских военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве в зоне проведения операции Объединенных сил. Пострадавших госпитализировали. На бизнес-форуме в Киеве в феврале планирует выступить российский политик Ирина Хакамада, которая предлагала "выкупить" оккупированный Крым у Украины.

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