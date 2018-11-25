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      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ПОЧАЕВСКАЯ ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ПОЧАЕВСКАЯ ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Обострение ситуации в Азовском море. Протесты "бляхеров"

      Выпуск новостей 124 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 25 ноября по состоянию на 21:00 – украинские моряки ранены, российские пограничники обстреляли буксир "Яны Капу" и два катера, которые его сопровождают, катер "Бердянский" повредили. Владельцы автомобилей на еврономерах вновь блокируют дороги, протестуя против нового закона о растаможке авто, который уже вступил в действие.

      Также в выпуске:

      В Украине создали новое Министерство по делам ветеранов, его председателем стала бывшая народная депутат президентской фракции Ирина Фриз.

      По всей территории Украины, синоптики предупреждают о близких сильных морозах и метели.

      Теги: Украина – Россия Выпуск новостей Авто на еврономерах
      Источник: 24 канал
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