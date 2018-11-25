Итоговый выпуск новостей за 21:00: Обострение ситуации в Азовском море. Протесты "бляхеров"

В итоговом выпуске новостей за 25 ноября по состоянию на 21:00 – украинские моряки ранены, российские пограничники обстреляли буксир "Яны Капу" и два катера, которые его сопровождают, катер "Бердянский" повредили. Владельцы автомобилей на еврономерах вновь блокируют дороги, протестуя против нового закона о растаможке авто, который уже вступил в действие.

Также в выпуске: В Украине создали новое Министерство по делам ветеранов, его председателем стала бывшая народная депутат президентской фракции Ирина Фриз. По всей территории Украины, синоптики предупреждают о близких сильных морозах и метели.