Итоговый выпуск новостей за 21:00: Обстрел Зайцево. Школа военных водолазов в Одессе
В итоговом выпуске новостей за 20 мая по состоянию на 21:00 – в Зайцево пророссийские боевики дважды за сутки обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, двое военных получили ранения. Уже два года бойцов, разведчиков в частности, тренируют на современном оборудовании, чтобы они могли выполнять сложнейшие задачи.
Также в выпуске:
В Одессе начинается пляжный сезон.
Луганский академический театр не подчинился боевикам и переехал на подконтрольную Украине территорию.
20 мая Украина чтит память жертв сталинских репрессий.
Источник: 24 Канал
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