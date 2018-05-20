Итоговый выпуск новостей за 21:00: Обстрел Зайцево. Школа военных водолазов в Одессе

В итоговом выпуске новостей за 20 мая по состоянию на 21:00 – в Зайцево пророссийские боевики дважды за сутки обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, двое военных получили ранения. Уже два года бойцов, разведчиков в частности, тренируют на современном оборудовании, чтобы они могли выполнять сложнейшие задачи.

Также в выпуске: В Одессе начинается пляжный сезон.



Луганский академический театр не подчинился боевикам и переехал на подконтрольную Украине территорию.



20 мая Украина чтит память жертв сталинских репрессий.