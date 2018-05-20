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КРЫМСКИЙ МОСТ КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
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КРЫМСКИЙ МОСТ КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Итоговый выпуск новостей за 21:00: Обстрел Зайцево. Школа военных водолазов в Одессе

Выпуск новостей 61 Читати новину українською

В итоговом выпуске новостей за 20 мая по состоянию на 21:00 – в Зайцево пророссийские боевики дважды за сутки обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, двое военных получили ранения. Уже два года бойцов, разведчиков в частности, тренируют на современном оборудовании, чтобы они могли выполнять сложнейшие задачи.

Также в выпуске:

В Одессе начинается пляжный сезон.

Луганский академический театр не подчинился боевикам и переехал на подконтрольную Украине территорию.

20 мая Украина чтит память жертв сталинских репрессий.

 

Теги: Новости Одессы Война на Донбассе Выпуск новостей Волонтеры Вооруженные Силы Украины
Источник: 24 Канал
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