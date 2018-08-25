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ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27
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ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

Итоговый выпуск новостей за 21:00 Обстрелы на Донбассе. Смертельный пожар в гостинице Китая

Выпуск новостей 193 Читати новину українською

В итоговом выпуске новостей за 25 августа по состоянию на 21:00 – на Донбассе пророссийские наемники уже несколько дней активно обстреливают, как позиции армейцев, так и мирные населенные пункты. Недавно освобожденный поселок Южное стало эпицентром боевых действий. 19 человек стали жертвами пожара на курорте в Китае, еще 23 человека были травмированы, трагедия произошла в городе Харбин

Также в выпуске:

В Киеве милиция задержала бывшего посла Украины в США Олександра Моцика.

В Киеве состоялся забег в память погибших военнослужащих.

В Киеве в нескольких районах установили два десятка специальных контейнеров для поношенных вещей.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Китай Пожар Выпуск новостей Украина – Россия Жертвы
Источник: 24 канал
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