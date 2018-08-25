Итоговый выпуск новостей за 21:00 Обстрелы на Донбассе. Смертельный пожар в гостинице Китая
В итоговом выпуске новостей за 25 августа по состоянию на 21:00 – на Донбассе пророссийские наемники уже несколько дней активно обстреливают, как позиции армейцев, так и мирные населенные пункты. Недавно освобожденный поселок Южное стало эпицентром боевых действий. 19 человек стали жертвами пожара на курорте в Китае, еще 23 человека были травмированы, трагедия произошла в городе Харбин
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В Киеве состоялся забег в память погибших военнослужащих.
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Источник: 24 канал
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