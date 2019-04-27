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      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ЧЕРНОБЫЛЬ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ООН
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      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ЧЕРНОБЫЛЬ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ООН

      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Обвал шахты на Луганщине. Шведский стол в столовых

      Выпуск новостей 42 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 26 апреля по состоянию на 21:00 – из-под завалов шахты на Луганщине достали тела всех 17 горняков. Поисковую операцию, которая длилась два дня, завершили. В школах столицы вводят шведские столы. Отныне вместо привычных порций макарон, супа или борща в школьных столовых появится индивидуальное меню.

      Также в выпуске:

      Что обязательно должно быть в пасхальной корзине и как традиции росписи писанок отличаются в регионах Украины.

      Путин хочет выдавать российские паспорта не только жителям оккупированного Донбасса, но и всем украинцам.

      Для верующих ПЦУ из Иерусалима доставят Благодатный огонь.

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      Это игра с огнем, – Кравчук о попытках предыдущей власти скомпрометировать Зеленского
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      Теги: Новости Украины Аварии на шахтах Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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