Итоговый выпуск новостей за 21:00: Обвал шахты на Луганщине. Шведский стол в столовых
В итоговом выпуске новостей за 26 апреля по состоянию на 21:00 – из-под завалов шахты на Луганщине достали тела всех 17 горняков. Поисковую операцию, которая длилась два дня, завершили. В школах столицы вводят шведские столы. Отныне вместо привычных порций макарон, супа или борща в школьных столовых появится индивидуальное меню.
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Источник: 24 канал
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