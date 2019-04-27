Итоговый выпуск новостей за 21:00: Обвал шахты на Луганщине. Шведский стол в столовых

В итоговом выпуске новостей за 26 апреля по состоянию на 21:00 – из-под завалов шахты на Луганщине достали тела всех 17 горняков. Поисковую операцию, которая длилась два дня, завершили. В школах столицы вводят шведские столы. Отныне вместо привычных порций макарон, супа или борща в школьных столовых появится индивидуальное меню.

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