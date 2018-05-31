Итоговый выпуск новостей за 21:00: Организатор покушения на Бабченко. Зидан уходит из "Реала"
В итоговом выпуске новостей за 31 мая по состоянию на 21:00 – правоохранители обнародовали имя человека, который был организатором покушения на Аркадия Бабченко. Им оказался предприниматель Борис Герман. Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан подал в отставку с поста тренера футбольного клуба.
Также в выпуске:
Реакция мира на "воскрешение" Бабченко. История заключения Сенцова.
Кто такой Борис Герман.
Пророссийские боевики целенаправленно выжигают село Южное на передовой.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии