Итоговый выпуск новостей за 21:00: Освобождение поселка на Донбассе. Массовое задержание рейсов

В итоговом выпуске новостей по 1 июля по состоянию на 21:00 – еще один поселок на Донбассе отныне под контролем Украины. В населенном пункте Золотое-4 Луганской области теперь реет украинский флаг. В аэропорту "Киев" застряли украинские туристы. А все из-за конфликтов перевозчиков с туроператорами.

Также в выпуске: На Ровенщине перевернулся пассажирский автобус, в салоне которого было 53 человека. В Львове канадские военные угощали туристов оладьями. Львовский праздник джаза подходит к концу: чем фестиваль поражал в этом году.