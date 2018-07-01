Итоговый выпуск новостей за 21:00: Освобождение поселка на Донбассе. Массовое задержание рейсов

Итоговый выпуск новостей за 21:00: Освобождение поселка на Донбассе. Массовое задержание рейсовВыпуск новостей 70 Читати новину українською
В итоговом выпуске новостей по 1 июля по состоянию на 21:00 – еще один поселок на Донбассе отныне под контролем Украины. В населенном пункте Золотое-4 Луганской области теперь реет украинский флаг. В аэропорту "Киев" застряли украинские туристы. А все из-за конфликтов перевозчиков с туроператорами.
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Источник: 24 канал
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