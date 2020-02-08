Итоговый выпуск новостей за 21:00: Освобождение посла США. Температурный рекорд в Антарктиде

В итоговом выпуске новостей за 8 февраля по состоянию на 21:00 – после оправдания в Сенате, Дональд Трамп уволил уже двух чиновников, которые свидетельствовали против него в процессе импичмента во время слушаний в Палате представителей. В Антарктиде на аргентинской базе полярного континента зафиксировали наибольшее тепло. Термометр показал 18,3 градусов по Цельсию.

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В Днепре, чтобы остановить процесс распространения гриппа, дезинфицировали общественный транспорт.

В Таиланде продолжается спецоперация по освобождению 16 пленных, которых в торговом центре силой удерживает военнослужащий.