Итоговый выпуск новостей за 21:00: Освобождение посла США. Температурный рекорд в Антарктиде
В итоговом выпуске новостей за 8 февраля по состоянию на 21:00 – после оправдания в Сенате, Дональд Трамп уволил уже двух чиновников, которые свидетельствовали против него в процессе импичмента во время слушаний в Палате представителей. В Антарктиде на аргентинской базе полярного континента зафиксировали наибольшее тепло. Термометр показал 18,3 градусов по Цельсию.
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