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      СТРЕЛЬБА В ТАИЛАНДЕ РЫНОК ЗЕМЛИ ЕВРОВИДЕНИЕ 2020
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      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Освобождение посла США. Температурный рекорд в Антарктиде

      Выпуск новостей 33 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 8 февраля по состоянию на 21:00 – после оправдания в Сенате, Дональд Трамп уволил уже двух чиновников, которые свидетельствовали против него в процессе импичмента во время слушаний в Палате представителей. В Антарктиде на аргентинской базе полярного континента зафиксировали наибольшее тепло. Термометр показал 18,3 градусов по Цельсию.

      Также в выпуске:

      Двое экс-беркутовцев Александр Маринченко и Сергей Тамтура, которых в декабре передали в ОРДЛО в рамках обмена, вернулись в столицу Украины.

      В Днепре, чтобы остановить процесс распространения гриппа, дезинфицировали общественный транспорт.

      В Таиланде продолжается спецоперация по освобождению 16 пленных, которых в торговом центре силой удерживает военнослужащий.

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      Теги: Дональд Трамп Новости США Выпуск новостей
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