Итоговый выпуск новостей за 21:00: Отец порезал ребенка полутора лет. Антиолигархический забег
В итоговом выпуске новостей за 12 мая по состоянию на 21:00 – в Ровенской области отец во время ссоры нанес 10 ударов ножом сыну полутора лет. Мальчик сейчас в тяжелом состоянии в реанимации, а горе-отец в следственном изоляторе. Анти-олигархический забег состоялся в киевском парке "Феофания". Активисты бежали по маршруту, которым каждый день на работу добирается олигарх Юрий Косюк.
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Источник: 24 Канал
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