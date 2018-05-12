Итоговый выпуск новостей за 21:00: Отец порезал ребенка полутора лет. Антиолигархический забег

В итоговом выпуске новостей за 12 мая по состоянию на 21:00 – в Ровенской области отец во время ссоры нанес 10 ударов ножом сыну полутора лет. Мальчик сейчас в тяжелом состоянии в реанимации, а горе-отец в следственном изоляторе. Анти-олигархический забег состоялся в киевском парке "Феофания". Активисты бежали по маршруту, которым каждый день на работу добирается олигарх Юрий Косюк.

Также в выпуске: В Черногории убили украинскую бизнесвумен Анастасию Лашманову. Ученые, утомленные борьбой со взяточничеством и бюрократией, выезжают за границу. Боевики ОРДО включили Владимира Рубана в перечень лиц для обмена пленными.