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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей

Итоговый выпуск новостей за 21:00: Отравление детей на Киевщине. Обмен Бабченко на Сенцова

Выпуск новостей 66 Читати новину українською

В итоговом выпуске новостей за 3 июля по состоянию на 21:00 на Киевщине в частном детском лагере Переяслав-Хмельницкого района зафиксировали массовое пищевое отравление детей. Один ребенок находится в тяжелом состоянии – девочка впала в кому. Российский журналист Аркадий Бабченко предложил России обменять себя на украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Также в выпуске:

Погиб боец ВСУ, который прикрывал собой командира.

В законе об алиментах депутаты скрыли "зеленую поправку".

Министр инфраструктуры анонсировал проверки салонов самолетов.

Теги: Украина – Россия Выпуск новостей Украинцы в плену РФ Олег Сенцов Новости Киева отравление
Источник: 24 канал
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