Итоговый выпуск новостей за 21:00: Отравление детей на Киевщине. Обмен Бабченко на Сенцова

Итоговый выпуск новостей за 21:00: Отравление детей на Киевщине. Обмен Бабченко на СенцоваВыпуск новостей 66 Читати новину українською
В итоговом выпуске новостей за 3 июля по состоянию на 21:00 на Киевщине в частном детском лагере Переяслав-Хмельницкого района зафиксировали массовое пищевое отравление детей. Один ребенок находится в тяжелом состоянии – девочка впала в кому. Российский журналист Аркадий Бабченко предложил России обменять себя на украинского политзаключенного Олега Сенцова.
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Источник: 24 канал
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