Итоговый выпуск новостей за 21:00: Отравление детей на Киевщине. Обмен Бабченко на Сенцова

В итоговом выпуске новостей за 3 июля по состоянию на 21:00 на Киевщине в частном детском лагере Переяслав-Хмельницкого района зафиксировали массовое пищевое отравление детей. Один ребенок находится в тяжелом состоянии – девочка впала в кому. Российский журналист Аркадий Бабченко предложил России обменять себя на украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Также в выпуске: Погиб боец ВСУ, который прикрывал собой командира. В законе об алиментах депутаты скрыли "зеленую поправку". Министр инфраструктуры анонсировал проверки салонов самолетов.