Итоговый выпуск новостей за 21:00: Отстранение полицейского. Заявления "Газпрома"
Выпуск новостей 22:08, 5 марта 252 Читати новину українською
В итоговом выпуске новостей за 5 марта на 21:00 – полицейского, который во время зачистки палаточного городка на Грушевского прыснул журналисту в глаза баллончиком временно отстранили от охраны массовых мероприятий. Российские СМИ в понедельник утром запестрели громкими заявлениями "Газпрома". Мол, компания разрывает контракт с Украиной. В "Нафтогазе" официальных документов не видели.
Также в выпуске:
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Источник: 24 Канал
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