Итоговый выпуск новостей за 21:00: Ответ Кремля о помиловании Сенцова. Стрельба в Киеве

В итоговом выпуске новостей за 15 августа по состоянию на 21:00 – Олега Сенцова могут помиловать, если он попросит об этом сам: такого содержания ответ от Кремля получила мать политзаключенного. В Киеве полиция нашла и уже задержала 2 человек, которые 15 августа устроили драку и открыли стрельбу на одном из рынков города.

Также в выпуске: В Кабуле взрыв: не менее 48 погибших. Суд над Манафортом: близится развязка. На Троещине водитель сбил женщину с двумя детьми въехал в трамвай и убежал.