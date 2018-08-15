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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Итоговый выпуск новостей за 21:00: Ответ Кремля о помиловании Сенцова. Стрельба в Киеве

Выпуск новостей 55 Читати новину українською

В итоговом выпуске новостей за 15 августа по состоянию на 21:00 – Олега Сенцова могут помиловать, если он попросит об этом сам: такого содержания ответ от Кремля получила мать политзаключенного. В Киеве полиция нашла и уже задержала 2 человек, которые 15 августа устроили драку и открыли стрельбу на одном из рынков города.

Также в выпуске:

В Кабуле взрыв: не менее 48 погибших.

Суд над Манафортом: близится развязка.

На Троещине водитель сбил женщину с двумя детьми въехал в трамвай и убежал.

Теги: Новости Киева Украинцы в плену РФ Олег Сенцов Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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