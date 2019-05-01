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      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС
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      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС

      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Паспорта РФ крымчанам. Битва тюльпанами на 1 мая в Харькове

      Выпуск новостей 64 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей 1 мая по состоянию на 21:00 – Путин разрешил выдавать российские паспорта крымчанам, которые еще до оккупации выехали с полуострова. Об этом говорится на сайте Кремля. В Харькове 1 мая состоялось 2 акции. Одна группа людей организовала шествие-празднование 1 мая. Другая группа- акцию "захоронение" коммунизма, участники принесли траурные венки к памятнику Первой майовке

      Также в выпуске:

      Что ожидают жители Донбасса от Владимира Зеленского.

      Минимум 6 обстрелов за сутки зафиксировали украинские военные от врага, как результат – двое армейцев были ранены.

      Тернопольщина оправляется от стихии, которая пронеслась по области на Пасху.

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      Теги: Владимир Путин Украина – Россия Новости Украины Аннексия Крыма Новости Харькова Новости Крыма Декоммунизация Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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