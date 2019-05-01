Итоговый выпуск новостей за 21:00: Паспорта РФ крымчанам. Битва тюльпанами на 1 мая в Харькове
В итоговом выпуске новостей 1 мая по состоянию на 21:00 – Путин разрешил выдавать российские паспорта крымчанам, которые еще до оккупации выехали с полуострова. Об этом говорится на сайте Кремля. В Харькове 1 мая состоялось 2 акции. Одна группа людей организовала шествие-празднование 1 мая. Другая группа- акцию "захоронение" коммунизма, участники принесли траурные венки к памятнику Первой майовке
Также в выпуске:
Что ожидают жители Донбасса от Владимира Зеленского.
Минимум 6 обстрелов за сутки зафиксировали украинские военные от врага, как результат – двое армейцев были ранены.
Тернопольщина оправляется от стихии, которая пронеслась по области на Пасху.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии