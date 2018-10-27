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      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Переход на зимнее время. Посылки с бомбами в США

      Выпуск новостей 152 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 27 октября по состоянию на 21:00 – этой ночью все украинцы имеют шанс подольше поспать, ведь просыпаться потребуется на час позже. Традиционно в последнее воскресенье октября Украина переходит на зимнее время. Накануне в США арестовали преступника, который почти неделю рассылал взрывные устройства тем, кто критикует Трампа.

      Также в выпуске:

      В Питтсбурге в США вооруженный мужчина ворвался в синагогу и открыл огонь, в результате стрельбы, по меньшей мере, 8 человек погибли.

      Гоночное авто въехало в толпу во время гонки в Кривом Роге, машина сбила зрителей: двое взрослых и двое детей.

      Активисты сопровождают из Одессы в Тульчин фуру с овцами, которые умирают.

      На фронте продолжаются обстрелы: боевики палят преимущественно из стрелкового оружия и засылают своих разведчиков.

      Теги: Новости Украины Новости США Дональд Трамп Посылки с бомбами в США Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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      Новости за 27 октября
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