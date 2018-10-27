Итоговый выпуск новостей за 21:00: Переход на зимнее время. Посылки с бомбами в США

В итоговом выпуске новостей за 27 октября по состоянию на 21:00 – этой ночью все украинцы имеют шанс подольше поспать, ведь просыпаться потребуется на час позже. Традиционно в последнее воскресенье октября Украина переходит на зимнее время. Накануне в США арестовали преступника, который почти неделю рассылал взрывные устройства тем, кто критикует Трампа.

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