Итоговый выпуск новостей за 21:00: Переход приходов в ПЦУ. Провокация для Порошенко

В итоговом выпуске новостей за 6 января по состоянию на 21:00 – 34 прихода решили перейти из московской церкви в Православную церковь Украины. После вручение Томоса российские пропагандистские СМИ пытались спровоцировать президента Украины Петра Порошенко.

Также в выпуске: Когда Украина будет праздновать Рождество 25 декабря. Через неделю после официального старта в ЦИК пришли шестеро кандидатов. В Черкасской области еще одна община перешла в ПЦУ.