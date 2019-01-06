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      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Переход приходов в ПЦУ. Провокация для Порошенко

      Выпуск новостей 208 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 6 января по состоянию на 21:00 – 34 прихода решили перейти из московской церкви в Православную церковь Украины. После вручение Томоса российские пропагандистские СМИ пытались спровоцировать президента Украины Петра Порошенко.

      Также в выпуске:

      Когда Украина будет праздновать Рождество 25 декабря.

      Через неделю после официального старта в ЦИК пришли шестеро кандидатов.

      В Черкасской области еще одна община перешла в ПЦУ.

      Теги: Православная церковь Украины Новости Украины Религия Украина – Россия Томос Петр Порошенко Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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