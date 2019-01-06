Итоговый выпуск новостей за 21:00: Переход приходов в ПЦУ. Провокация для Порошенко
В итоговом выпуске новостей за 6 января по состоянию на 21:00 – 34 прихода решили перейти из московской церкви в Православную церковь Украины. После вручение Томоса российские пропагандистские СМИ пытались спровоцировать президента Украины Петра Порошенко.
Также в выпуске:
Когда Украина будет праздновать Рождество 25 декабря.
Через неделю после официального старта в ЦИК пришли шестеро кандидатов.
В Черкасской области еще одна община перешла в ПЦУ.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии