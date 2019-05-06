Итоговый выпуск новостей за 21:00: Перемирие между Израилем и Палестиной. Контрабанда в Польшу

В итоговом выпуске новостей за 6 мая по состоянию на 21:00 – палестинские боевики и израильская армия договорились о прекращении огня. Там двое суток продолжались ракетные обстрелы: из сектора Газа боевики выпустили 600 ракет по югу Израиля. Волынянин пытался нелегально вывезти в Польшу почти 12 килограммов янтаря. Прятал он их в конструктивных полостях своего микроавтобуса.

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