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      АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО АЛЕКСАНДР СИРСКИЙ МЕГАН МАРКЛ
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      АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО АЛЕКСАНДР СИРСКИЙ МЕГАН МАРКЛ

      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Перемирие между Израилем и Палестиной. Контрабанда в Польшу

      Выпуск новостей 13 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 6 мая по состоянию на 21:00 – палестинские боевики и израильская армия договорились о прекращении огня. Там двое суток продолжались ракетные обстрелы: из сектора Газа боевики выпустили 600 ракет по югу Израиля. Волынянин пытался нелегально вывезти в Польшу почти 12 килограммов янтаря. Прятал он их в конструктивных полостях своего микроавтобуса.

      Также в выпуске:

      Огонь на фронте не стихает, пророссийские боевики восемь раз обстреляли позиции украинских военных.

      На Прикарпатье грузовик с туристами слетел с обрыва: трое человек погибли, девять – в больнице.

      Петр Порошенко представил нового командующего Операции объединенных сил: им стал генерал-лейтенант Александр Сырский.

      Шевченковский райсуд Киева разрешил Роману Насирову забрать загранпаспорт, поэтому теперь он может выезжать за пределы государства.

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      Теги: Новости Израиля Палестина Контрабанда Новости Польши Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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