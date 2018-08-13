Итоговый выпуск новостей за 21:00: Пиар Порошенко на Томосе. Суд над Насировым

В итоговом выпуске новостей за 13 августа по состоянию на 21:00 – по словам нардепа Сергея Лещенко, Петр Порошенко использует админресурс, чтобы размещать свою рекламу под видом социальной, и спекулирует при этом на теме Томоса и автокефалии. Несмотря на "минирование", суд над Романом Насировым таки состоялся: бывший председатель ГФС будет носить электронный браслет еще два месяца.

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