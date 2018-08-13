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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Итоговый выпуск новостей за 21:00: Пиар Порошенко на Томосе. Суд над Насировым

Выпуск новостей 26 Читати новину українською

В итоговом выпуске новостей за 13 августа по состоянию на 21:00 – по словам нардепа Сергея Лещенко, Петр Порошенко использует админресурс, чтобы размещать свою рекламу под видом социальной, и спекулирует при этом на теме Томоса и автокефалии. Несмотря на "минирование", суд над Романом Насировым таки состоялся: бывший председатель ГФС будет носить электронный браслет еще два месяца.

Также в выпуске:

Адвокат Виктора Медведчука угрожает через суд запретить прокат ленты о Василие Стусе, если его клиента в ленте изобразят "не так".

Украина подала первый масштабный коллективный иск против России в ЕСПЧ на 3000 страниц относительно издевательства над политзаключенными.

Врача Анну Губареву, ранее уволенную со скандалом из-за отказа лечить воина АТО, восстановили и повысили.

Теги: Выпуск новостей Петр Порошенко Судьи Роман Насиров Реклама религия Сергей Лещенко
Источник: 24 канал
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