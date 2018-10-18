Итоговый выпуск новостей за 21:00: План бюджета на 2019 год. Участница схемы Онищенко

В итоговом выпуске новостей за 18 октября по состоянию на 21:00 – Верховная Рада в первом чтении поддержала проект главной сметы на 2019 год и отправила его на доработку в Кабмин. Черногория выдала Украине участницу так называемой "газовой схемы" депутата Александра Онищенко – Ирину Мусиенко.

Также в выпуске: Количество погибших в оккупированной Керчи возросло до 21 человека. Можно ли беспрепятственно попасть в киевские школы: инспекция 24 канала. Россия бряцает оружием на своих границах.