Итоговый выпуск новостей за 21:00: План бюджета на 2019 год. Участница схемы Онищенко
В итоговом выпуске новостей за 18 октября по состоянию на 21:00 – Верховная Рада в первом чтении поддержала проект главной сметы на 2019 год и отправила его на доработку в Кабмин. Черногория выдала Украине участницу так называемой "газовой схемы" депутата Александра Онищенко – Ирину Мусиенко.
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Источник: 24 канал
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