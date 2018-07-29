Итоговый выпуск новостей за 21:00: Подробности боя под Крымским. Контроль скорости на дорогах
В итоговом выпуске новостей за 29 июля по состоянию на 21:00 – возле Крымского из-за обстрела боевиков погибли двое наших военных. Известно, что атаковала бойцов диверсионно-разведывательная группа. После серии смертельных аварий чиновники собираются ужесточить наказание для нарушителей правил дорожного движения, и вернуть на дороги контроль скорости.
Также в выпуске:
Смертельное ДТП на Львовщине.
Спасенные мигранты в Испании.
Рейтинги "кнопкодавов".
Источник: 24 канал
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