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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей

Итоговый выпуск новостей за 21:00: Подробности ДТП на Закарпатье с участием пьяного чиновника

Выпуск новостей 46 Читати новину українською

В итоговом выпуске новостей за 14 июля по состоянию на 21:00 – пьяный в стельку глава одной из райгосадминистраций Закарпатья Виктор Олефир своим джипом сбил насмерть 56-летнюю женщину, а еще одна 71-летняя сейчас в реанимации.

Также в выпуске:

Франция празднует День взятия Бастилии.

В Пакистане террорист-смертник взорвал себя в толпе людей. Погибло 130 человек.

Ситуация на фронте.

Теги: Новости Закарпатья Жертвы Аварии и ДТП Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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