Итоговый выпуск новостей за 21:00: Подробности ДТП на Закарпатье с участием пьяного чиновника
В итоговом выпуске новостей за 14 июля по состоянию на 21:00 – пьяный в стельку глава одной из райгосадминистраций Закарпатья Виктор Олефир своим джипом сбил насмерть 56-летнюю женщину, а еще одна 71-летняя сейчас в реанимации.
Также в выпуске:
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Ситуация на фронте.
Источник: 24 канал
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