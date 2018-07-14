Итоговый выпуск новостей за 21:00: Подробности ДТП на Закарпатье с участием пьяного чиновника

В итоговом выпуске новостей за 14 июля по состоянию на 21:00 – пьяный в стельку глава одной из райгосадминистраций Закарпатья Виктор Олефир своим джипом сбил насмерть 56-летнюю женщину, а еще одна 71-летняя сейчас в реанимации.

Также в выпуске: Франция празднует День взятия Бастилии. В Пакистане террорист-смертник взорвал себя в толпе людей. Погибло 130 человек. Ситуация на фронте.