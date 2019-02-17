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      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Поджог авто в Одессе. Спасение туристки на Закарпатье

      Выпуск новостей 16 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 17 февраля по состоянию на 21:00 – в Одессе сожгли автомобиль известного историка и общественного деятеля Александра Бабича. К счастью, огонь не перекинулся на дом, в котором находились родные активиста. Спасатели нашли туристку, которая накануне заблудилась в горах на Закарпатье. Ее спасло то, что она была хорошо одета и нашла дом лесников.

      Также в выпуске:

      Виновник смертельного ДТП в Киеве, в котором погибла пассажир такси, пришел с повинной в полицию.

      Четвертая община Одесской области перешла к поместной церкви Украины.

      Боевики продолжают нарушать режим прекращения огня, один военнослужащий ВСУ погиб, двое ранены.

      Как мусульмане в Крыму получают религиозную свободу от России.

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      Теги: Новости Украины Новости Одессы Выпуск новостей Новости Закарпатья
      Источник: 24 канал
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