Итоговый выпуск новостей за 21:00: Поджог авто в Ужгороде. Кототерапия в Черкассах

В итоговом выпуске новостей за 26 января по состоянию на 21:00 – возле одного из местных ресторанов Ужгорода сгорел элитный внедорожник. СМИ пишут, что машина принадлежала экс-послу Украины в Швейцарии Игорю Диру. В одной из ветеринарных клиник Черкасс предлагают прийти и погладить кошек. Своим визитом все желающие не только улучшат себе настроение, но и помогут социализироваться пушистым жителям.

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