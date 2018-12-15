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      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ИТОГИ 2018 ГОДА ТОМОС ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"
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      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ИТОГИ 2018 ГОДА ТОМОС ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"

      Итоговый выпуск новостей за 21:00: поместная украинская церковь. Проверка метро в Харькове

      Выпуск новостей 55 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 15 декабря по состоянию на 21:00 – в Украине выбрали предстоятеля Единой поместной православной церкви. 4 часа длился Объединительный собор в Софии Киевской. В Харькове тестировали подземку на случай авианалета. Ночью, когда метро было закрыто для пассажиров, там тренировались его работники.

      Также в выпуске:

      Под Марьинка террористы избрали коварную тактику – прячутся за спинами мирных жителей.

      В Украине создали Единую поместную православную церковь, ее предстоятелем стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний.

      Теги: Томос Религия Транспорт Новости Харькова Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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