Итоговый выпуск новостей за 21:00: Помощь Австралии из Харькова. Мощный торнадо в США

В итоговом выпуске новостей за 12 января по состоянию на 21:00 – харьковская мастерица Юлия Иваненко шьет вещи для пострадавших от пожара животных. Уже через месяц посылка с тремя килограммами вещей достанется Австралии. В южных штатах США бушует мощный ураган. Из-за мощных порывов ветра, а иногда – торнадо, погибли 11 человек.

Также в выпуске: Нацполиция задержала группу киллеров, которых подозревают в убийстве Амины Окуевой. Российские СМИ в очередной раз изменили свою риторику в отношении авиакатастрофы в Иране. За последние 50 лет известно немало случаев сбития пассажирских самолетов военными. На Вертеп-Фест в Харьков съехались колядники со всего мира.