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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
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      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Помощь Австралии из Харькова. Мощный торнадо в США

      Выпуск новостей 29 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 12 января по состоянию на 21:00 – харьковская мастерица Юлия Иваненко шьет вещи для пострадавших от пожара животных. Уже через месяц посылка с тремя килограммами вещей достанется Австралии. В южных штатах США бушует мощный ураган. Из-за мощных порывов ветра, а иногда – торнадо, погибли 11 человек.

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      Теги: Новости Украины Австралия Жертвы Пожары в Австралии Новости США Новости Харькова Выпуск новостей
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