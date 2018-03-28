Итоговый выпуск новостей за 21:00: Пополнение в семье Джамалы. Новый председатель НАПК

В итоговом выпуске новостей за 28 марта станет на 21:00 – Украинская певица Джамала родила первенца, об этом победительница Евровидения-2016 сообщила сегодня на странице в Instagram. Национальное агентство по предупреждению коррупции получило нового главу – Александра Мангула.

Также в выпуске: Украина может остаться без транзита газа потому что Германия разрешила строить новый газопровод "Северный поток-2". В России прощаются с погибшими при пожаре в "Зимней вишни". Сегодня российские дипломаты, признанные персонами нон-грата, покинули Украину.