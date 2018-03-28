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ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR
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ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR

Итоговый выпуск новостей за 21:00: Пополнение в семье Джамалы. Новый председатель НАПК

Выпуск новостей 87 Читати новину українською

В итоговом выпуске новостей за 28 марта станет на 21:00 – Украинская певица Джамала родила первенца, об этом победительница Евровидения-2016 сообщила сегодня на странице в Instagram. Национальное агентство по предупреждению коррупции получило нового главу – Александра Мангула.

Также в выпуске:

Украина может остаться без транзита газа потому что Германия разрешила строить новый газопровод "Северный поток-2".

В России прощаются с погибшими при пожаре в "Зимней вишни".

Сегодня российские дипломаты, признанные персонами нон-грата, покинули Украину.

Теги: Новости политики Новости Украины НАПК Дети Новости России Джамала Выпуск новостей
Источник: 24 Канал
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