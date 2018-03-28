Итоговый выпуск новостей за 21:00: Пополнение в семье Джамалы. Новый председатель НАПК
В итоговом выпуске новостей за 28 марта станет на 21:00 – Украинская певица Джамала родила первенца, об этом победительница Евровидения-2016 сообщила сегодня на странице в Instagram. Национальное агентство по предупреждению коррупции получило нового главу – Александра Мангула.
Также в выпуске:
Украина может остаться без транзита газа потому что Германия разрешила строить новый газопровод "Северный поток-2".
В России прощаются с погибшими при пожаре в "Зимней вишни".
Сегодня российские дипломаты, признанные персонами нон-грата, покинули Украину.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии