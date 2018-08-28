Итоговый выпуск новостей за 21:00: Порошенко инициирует заседание СНБО. Рынок продажи "евроблях"

В итоговом выпуске новостей за 28 августа по состоянию на 21:00 – Петр Порошенко инициирует заседание Совета национальной безопасности – из-за "морской блокады" России. Только за полторы тысячи долларов можно ехать в Жмеринку за двадцатилетним Volkswagen-ом, пригнанным из Польши. Другой умелец утверждает, что документы будут на 5 лет на Audi за две с половиной зеленых.

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