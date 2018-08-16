Итоговый выпуск новостей за 21:00: Последствия урагана в Киеве. Возвращение Бочковского
В итоговом выпуске новостей за 16 августа по состоянию на 21:00 – Крыши срывал, дерева выкорчевывал, улицы заливал – 20 минут урагана превратили киевский Крещатик на Венецию. Руководитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Бочковский, которого уволили прямо в прямом эфире, пришел снова на работу, теперь в сопровождении камер.
Также в выпуске:
Экс-советнику Трампа и политконсультанту Януковича грозит 305 лет за решеткой.
Перед заседанием суда наемные адвокаты Януковича, которых пришло аж пятеро, подрались с государственным.
В Харькове судят няню, которая издевалась над больной девочкой.
Источник: 24 Канал
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