22:50
16 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
26°C 19°C
  • пятница
    29°C 18°C
  • суббота
    30°C 18°C
  • воскресенье
    31°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Хайп Путина. Кубок Стэнли с пельменями
Вєсті Кремля
21:13, сегодня
Вести.UA. Таланты Савченко в изоляторе. Очередной позор главы Николаевской области
Вєсті.UA
19:25, сегодня
Как кулаками решают проблемы в Полтаве под лозунгом антикоррупционной деятельности
ЦРУ
09:00, 15 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Всё. Советский плагиат
Згадати все
18:03, 15 августа
Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Итоговый выпуск новостей за 21:00: Последствия урагана в Киеве. Возвращение Бочковского

Выпуск новостей 91 Читати новину українською

В итоговом выпуске новостей за 16 августа по состоянию на 21:00 – Крыши срывал, дерева выкорчевывал, улицы заливал – 20 минут урагана превратили киевский Крещатик на Венецию. Руководитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Бочковский, которого уволили прямо в прямом эфире, пришел снова на работу, теперь в сопровождении камер.

Также в выпуске:

Экс-советнику Трампа и политконсультанту Януковича грозит 305 лет за решеткой.

Перед заседанием суда наемные адвокаты Януковича, которых пришло аж пятеро, подрались с государственным.

В Харькове судят няню, которая издевалась над больной девочкой.

Теги: Выпуск новостей Непогода в Украине Новости Киева Сергей Бочковский Погода
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Примусова мобілізація та покарання: як у "ДНР" готуються до Дня Незалежності
сегодня, 22:00 Примусова мобілізація та покарання: як у "ДНР" готуються до Дня Незалежності
Олексій Чибісов
5 полезных вещей от Xiaomi, которые вас удивят
сегодня, 21:07 5 полезных вещей от Xiaomi, которые вас удивят
Как уберечься от аллергии
15 августа, 17:35 Как уберечься от аллергии
Президенту можна все: скільки мільярдів Порошенко заборгував державі
сегодня, 20:00 Президенту можна все: скільки мільярдів Порошенко заборгував державі
Дмитро Гнап
Самые комфортные для жизни города мира: рейтинг от The Economist
сегодня, 19:45 Самые комфортные для жизни города мира: рейтинг от The Economist
Выпуск новостей за 16:00: Взрыв в Чехии. Обвинение Саркози
 22 марта , 16:55
Итоговый выпуск новостей за 21:00: Скандал вокруг "1+1". Трагедия в Киеве
 29 декабря 2016 , 21:56
Выпуск новостей 19 марта по состоянию на 16:00
 19 марта 2016 , 16:44
Выпуск новостей за 20:00: Падение многоэтажки в Иране. Крещение с советским привкусом
 19 января 2017 , 21:35
Выпуск новостей за 19:00: Российские учения в Молдове. РФ перебрасывает оружие на Донбасс
 сегодня , 20:23
Выпуск новостей за 20:00: Акция под офисом Медведчука. Ожидание приговора Манафорту
 сегодня , 21:07
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук