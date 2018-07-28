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ГОДОВЩИНА КРЕЩЕНИЯ РУСИ ДТП З HUMMER У КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Итоговый выпуск новостей за 21:00: Потери на Донбассе. Всемирный день борьбы с гепатитом

Выпуск новостей 72 Читати новину українською

В итоговом выпуске новостей за 28 июля по состоянию на 21:00 – двое украинских военных ранены и еще двое погибли, это произошло на Луганщине в населенном пункте Крымское, боевики открыли огонь в сторону позиций армейцев. Сегодня всемирный день гепатита, по статистике около 50 тысяч украинцев болеют гепатитами, а вот более миллиона даже не знают о том, что имеют такую инфекцию.

Также в выпуске:

На Японию надвигается тайфун Джондари.

Во Франции упал самолет, два человека погибли.

Московский патриархат заявляет, что выступает против предоставления Украине томоса.

 

 

Теги: Жертвы Новости Украины Украина – Россия Война на Донбассе Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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