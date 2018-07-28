Итоговый выпуск новостей за 21:00: Потери на Донбассе. Всемирный день борьбы с гепатитом

В итоговом выпуске новостей за 28 июля по состоянию на 21:00 – двое украинских военных ранены и еще двое погибли, это произошло на Луганщине в населенном пункте Крымское, боевики открыли огонь в сторону позиций армейцев. Сегодня всемирный день гепатита, по статистике около 50 тысяч украинцев болеют гепатитами, а вот более миллиона даже не знают о том, что имеют такую инфекцию.

Также в выпуске: На Японию надвигается тайфун Джондари. Во Франции упал самолет, два человека погибли. Московский патриархат заявляет, что выступает против предоставления Украине томоса.