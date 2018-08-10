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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Итоговый выпуск новостей за 21:00: Потоп в музее на Почтовой площади. Закрытие дела Кернеса

Выпуск новостей 21 Читати новину українською

В итоговом выпуске новостей за 10 августа по состоянию на 21:00 – в центре Киева прорвало водопровод, уже несколько дней исторические артефакты просто заливает водой. Активисты в очередной раз бьют тревогу. Дело мэра Харькова Геннадия Кернеса закрыто. Такое решение вынес суд из-за систематической неявки прокуроров на судебные заседания.

Также в выпуске:

В Хмельницком мать сдавала в аренду двух своих маленьких детей.

Бизнесмена Алексея Тамразова отправили в СИЗО, но он может выйти под залог в 3 миллиона гривен.

В Украине рассекретили самоходную артустановку "Богдана", которая стреляет 155-миллиметровыми снарядами.

Теги: Геннадий Кернес Судьи Новости Киева Новости Харькова Выпуск новостей
Источник: 24 Канал
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