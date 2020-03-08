22:09
8 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      8 МАРТА КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВОДА В КРЫМУ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Звездные больницы РФ. Сталин и коронавирус
      Вєсті Кремля
      18:24, 7 марта
      Вести.UA. Жир: Рабинович хочет денежек от Путина. Новые традиции в Раде
      Вєсті.UA
      17:11, 7 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      8 МАРТА КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВОДА В КРЫМУ

      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Пожар из-за обстрелов боевиков. Коронавирус в еще 4-х странах

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 8 марта по состоянию на 21:00 – возле Марьинки в результате обстрелов оккупантов загорелись дома мирных жителей. Коронавирус распространился на четыре новые страны: первые случаи зафиксировали в Болгарии, Молдове, Парагвае и на Мальдивах.

      Также в выпуске

      Гендерное равенство в Украине: как работается женщинам в мужском коллективе.

      Всемирный марш женщин в Кыргызстане закончился драками и задержанием.

      Владимир Зеленский поделился деталями переговоров с Владимиром Путиным.

      В Гааге устроили молчаливый протест в память о погибших в авиакатастрофе рейса MH17.

      8 марта: какова настоящяя история праздника – версии о Кларе Цеткин, евреях и проститутках
      сегодня
      Автор: Екатерина Козачинская
      Теги: Пожар Коронавирус Covid-19 Война на Донбассе Новости Украины Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 20:00 Самые смешные мемы недели: истерия вокруг коронавируса в Черновцах, "вечный" Аваков и 8 марта
      Северин Трач
      сегодня , 19:30 Коронавирус в Украине – чего ждать, реакция на новые правила пересечения границы с РФ – видео
      Катерина Козачинська
      сегодня , 19:00 Сорос меценат или демон?
      Олекса Коба
      сегодня , 18:00 Турция "показала зубы" России: важные выводы для Украины
      Віталій Дейнега
      сегодня , 17:10 Российская оппозиция: есть ли шансы подвинуть Путина и противостоять репрессиям
      Богдан Мірошниченко
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук