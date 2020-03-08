Итоговый выпуск новостей за 21:00: Пожар из-за обстрелов боевиков. Коронавирус в еще 4-х странах
В итоговом выпуске новостей за 8 марта по состоянию на 21:00 – возле Марьинки в результате обстрелов оккупантов загорелись дома мирных жителей. Коронавирус распространился на четыре новые страны: первые случаи зафиксировали в Болгарии, Молдове, Парагвае и на Мальдивах.
Также в выпуске
Гендерное равенство в Украине: как работается женщинам в мужском коллективе.
Всемирный марш женщин в Кыргызстане закончился драками и задержанием.
Владимир Зеленский поделился деталями переговоров с Владимиром Путиным.
В Гааге устроили молчаливый протест в память о погибших в авиакатастрофе рейса MH17.
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