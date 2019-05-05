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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС
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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС

      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Пожар самолета в Москве. Убийство полицейского на Киевщине

      Выпуск новостей 5 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 5 мая по состоянию на 21:00 – в московском аэропорту "Шереметьево" загорелся пассажирский самолет, следовавший в Мурманск. По предварительным данным, 13 человек погибли. Неизвестный застрелил заместителя начальника полиции прямо на террасе кафе в Киеве. Это было не первое покушение на полицейского и связывают его с профессиональной деятельностью.

      Также в выпуске:

      На Донбассе во время боя исчез военный 35 бригады морской пехоты, его тело может находиться в одном из моргов на оккупированной территории.

      Палестинские террористы выпустили по Израилю 400 ракет.

      В Ивано-Франковске кузнецы из разных стран мира поражают своими творениями на фестивале.

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      Теги: Пожар Новости России Полиция Криминальные новости Новости Киева авиация Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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