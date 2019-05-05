Итоговый выпуск новостей за 21:00: Пожар самолета в Москве. Убийство полицейского на Киевщине

В итоговом выпуске новостей за 5 мая по состоянию на 21:00 – в московском аэропорту "Шереметьево" загорелся пассажирский самолет, следовавший в Мурманск. По предварительным данным, 13 человек погибли. Неизвестный застрелил заместителя начальника полиции прямо на террасе кафе в Киеве. Это было не первое покушение на полицейского и связывают его с профессиональной деятельностью.

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